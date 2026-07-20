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Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por venda de produtos ilegais

Lusa 11:20
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A Comissão Europeia ordenou ainda que a plataforma adotasse medidas corretivas.

A Comissão Europeia multou esta segunda-feira a chinesa AliExpress em 550 milhões de euros por falhas na avaliação e redução do risco de venda de produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos na sua plataforma de comércio eletrónico.

AliExpress multada pela Comissão Europeia
AliExpress multada pela Comissão Europeia AP

O executivo comunitário considerou que a plataforma violou as suas obrigações ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DAS, na sigla inglesa) "ao não avaliar e mitigar de forma diligente os riscos relacionados com a venda de produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos na sua plataforma de comércio eletrónico", segundo um comunicado.

A coima foi calculada tendo em conta a natureza das infrações, a sua gravidade em termos do número de utilizadores da União Europeia - 193 milhões - afetados e a sua duração, que se prolongou pelo menos até junho de 2025, quando a Comissão emitiu conclusões preliminares no processo contra a AliExpress.

A Comissão ordenou ainda que a plataforma adotasse medidas corretivas.

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