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Está calor? Prepare-se: vai piorar

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00
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O sistema está em desequilíbrio porque a concentração de gases com efeito de estufa ainda não parou de aumentar. O tempo será cada vez mais quente.

Não há uma forma branda de apresentar o cenário: está calor, vai ser assim de forma mais frequente - e ainda vai piorar. “Não há fuga disto”, atesta Filipe Duarte Santos. “Haverá mais ondas de calor e temperaturas cada vez mais altas, porque o sistema está em desequilíbrio”, alerta o professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nos últimos dias, Portugal atravessou a sexta onda de calor desde o início do ano - uma semana depois, de por toda a Europa, se terem registado recordes de temperatura.

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Tópicos Milhões transição onda de calor calor União Europeia Filipe Duarte Santos Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Portugal
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