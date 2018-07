O Balcão Nacional de Arrendamento validou, em cinco anos, mais de 4.300 despejos em Lisboa e no Porto. Os números enviados ao Partido Animais e Natureza pelo Ministério da Justiça, divulgados pelo Público, indicam que foram validados 2.968 casos na capital e 1.348 no Porto, desde Janeiro de 2013 até Junho deste ano. Pendentes, à espera de resolução, estão 231 processos na capital e 142 na cidade invicta.

O BNA foi criado em 2012, pela chamada Lei Cristas, com o objectivo de agilizar a cessação dos contratos de arrendamento. Os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça não permitem perceber se os requerimentos deram origem a despejos concretos visto que os agentes não estão obrigados a comunicar as execuções ao Balcão Nacional de Arrendamento. Ainda assim, segundo o mesmo jornal, a informação permite apurar que a evolução anual se mantém estável, sendo que os anos de 2015 e 2016 foram os que tiveram mais pedidos deste género.

Ao Público, o presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques, rejeita que esta estrutura facilite os processos. "Se nos lembrarmos dos 800 mil contratos de arrendamento, e dos quase 1500 processos que anualmente passavam pelos tribunais, percebemos que não há aqui nenhum facilitismo nesta estrutura", sublinhou.

No início deste mês, o Presidente da República invocou "razões sociais" ao promulgar o diploma do parlamento que suspende temporariamente despejos de inquilinos em situação vulnerável, idosos a partir de 65 anos e cidadãos com elevado grau de deficiência. Este diploma foi aprovado com os votos a favor da esquerda parlamentar (PS, PCP, BE e PEV) e do PAN, tendo sido rejeitado pelo PSD e pelo CDS-PP.