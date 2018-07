As famílias portuguesas dedicam apenas 4% dos rendimentos para poupanças, a taxa mais baixa poupança entre os membros da União Europeia. Suecos e alemães são os que mais poupam.

"No primeiro trimestre, as taxas de poupança mais baixas foram registadas em Portugal (4,0%), Reino Unido (4,1%) e Espanha (5,0%)", revela esta sexta-feira o Eurostat, citado pelo Jornal de Negócios.

Segundo a definição, a taxa de poupança é a parte de rendimento disponível bruto que não foi gasta pelas famílias como despesa de consumo final. "Portanto, a taxa de poupança aumenta quando a renda disponível bruta cresce a uma taxa maior do que a despesa de consumo final", explica o Eurostat

A taxa de investimento das empresas, também avaliado pelo Eurostat, foi mais elevado na Suécia (28,6%), República Checa (28,1%) e Espanha (27,4%) no primeiro trimestre do ano. As taxas de investimento mais baixas são do Reino Unido (17,9%), Holanda (19,5%) e Polónia (20%). Por sua vez, Portugal apresentou uma taxa de investimento de 23,7%, acima da média da Zona Euro (23,1%).