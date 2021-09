Tribunal da UE nega recurso da Altice sobre multa de Bruxelas na aquisição da PT

O Tribunal Geral da União Europeia não deu seguimento ao recurso da Altice Europe sobre a decisão da Comissão Europeia, que lhe aplicou duas multas no valor total de 124,5 milhões de euros. No entanto, reduziu em 6,22 milhões a coima relativa ao incumprimento da obrigação de notificar a CE.











O Tribunal Geral da União Europeia não deu seguimento ao recurso da Altice Europe contra a decisão da Comissão Europeia (CE), que lhe aplicou duas coimas no montante total de 124,5 milhões de euros no âmbito da aquisição da PT Portugal. Contudo, em 2016, com base em informações saíram na imprensa, Bruxelas lançou uma investigação para determinar se a Altice tinha violado o regulamento das concentrações que prevêm, por um lado, a obrigação de notificar a Comissão antes da realização do negócio e esperar pela deliberação do organismo para avançar com o mesmo.



Assim, em abril de 2018, a CE aplicou à Altice uma coima de 62.250.000 euros por violação da obrigação de notificação da concentração e outra de 62 250 000 euros por inobservância da proibição de realizar a concentração antes da sua notificação à Comissão e antes da sua autorização por esta.



A Altice interpôs recurso para a anulação da decisão, que foi negado pelo Tribunal Geral, dando razão à Comissão, indica esta quarta-feira o gabinete de comunicação dom órgão jurídico.



Contudo, em 2016, com base em informações saíram na imprensa, Bruxelas lançou uma investigação para determinar se a Altice tinha violado o regulamento das concentrações que prevêm, por um lado, a obrigação de notificar a Comissão antes da realização do negócio e esperar pela deliberação do organismo para avançar com o mesmo.Assim, em abril de 2018, a CE aplicou à Altice uma coima de 62.250.000 euros por violação da obrigação de notificação da concentração e outra de 62 250 000 euros por inobservância da proibição de realizar a concentração antes da sua notificação à Comissão e antes da sua autorização por esta.A Altice interpôs recurso para a anulação da decisão, que foi negado pelo Tribunal Geral, dando razão à Comissão, indica esta quarta-feira o gabinete de comunicação dom órgão jurídico.

No entanto, o Tribunal decreta a redução de 6,22 milhões de euros do montante da coima relativa ao incumprimento da obrigação de notificar a concentração à CE, por considerar que a Altice por considerar que, antes da assinatura do acordo, a empresa avisou a Comissão da operação que ia efetuar e de, imediatamente após essa assinatura, ter dirigido ao organismo um pedido de nomeação de uma equipa encarregue de tratar do seu processo.