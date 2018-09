A semana de quatro dias de trabalho deve ser alcançada até ao fim do século XXI, com os avanços da tecnologia. É o que defende a federação sindical britânica.

A semana de quatro dias úteis de trabalho é um objectivo realista que se deve alcançar no século XXI. É o que defenderá a secretária-geral da Federação de Sindicatos do Reino Unido, no discurso que assinala os 150 anos da organização.



Os avanços na tecnologia permitem que se avance para a semana de quatro dias laborais, crê Frances O’ Grady. "No século XIX, os sindicatos lutaram por uma semana de trabalho de oito horas. No século XX, ganhámos o direito a um fim-de-semana de dois dias e a férias pagas. Por isso, no século XXI, vamos ambicionar mais. Acredito que neste século poderemos ganhar a semana de quatro dias, com pagamentos decentes para todos. É tempo de partilhar a riqueza gerada pelas novas tecnologias, e não de permitir que só os que se encontram no topo se aproveitem dela", lê-se no discurso que O’Grady irá proferir e a que o jornal The Guardian teve acesso.



A mesma fonte cita um relatório da Federação de Sindicatos do Reino Unido, em que se frisa que os economistas do pós-II Grande Guerra consideraram que as pessoas trabalhariam 15 horas por semana hoje em dia. Além disso, as sondagens revelam que a semana de quatro dias reúne as preferências dos inquiridos.



Apesar de O’Grady ver na tecnologia a hipótese de implementação dos quatro dias de trabalho, esta também está a causar problemas. "As novas tecnologias ameaçam intensificar a vida laboral. Para algumas pessoas, a economia actual levou a que o trabalho seja compartimentado em pedaços mais pequenos. Voltamos aos dias do trabalho por partes, criando uma cultura em que os funcionários são obrigados a estar sempre disponíveis", indica o mesmo relatório.



Empresa implementou semana de quatro dias com óptimos resultados

Em Julho de 2018, foi notícia uma empresa neozelandesa que testou a semana de quatro dias com todos os trabalhadores. A Perpetual Guardian entrou num estudo orientado pela Universidade de Auckland e o teste durou dois meses.



Concluiu-se que a produtividade manteve-se igual à da semana de cinco dias, ao passo que os níveis de stress dos funcionários baixaram e que estes destacaram melhorias no equilíbrio entre o trabalho e a vida privada.