Trabalhar aos domingos prejudica as famílias portuguesas, alerta Domingos Barbosa, dirigente da Confederação de Comércio de Portugal.

Trabalhar nos domingos faz mal às famílias e não ter esse dia livre prejudica o bem-estar geral dos trabalhadores. Esta foi uma das ideias lançadas durante a homenagem à Organização Internacional do Trabalho (OIT), na quarta-feira à noite, em Fafe, no âmbito da conferência Terra Justa - Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade.

Para Domingos Barbosa, dirigente da Confederação de Comércio de Portugal, que iniciou o debate, o Governo é conivente com as políticas de trabalho incorretas das grandes superfícies comerciais: "A política ainda tem muito a fazer para melhorar a qualidade do posto de trabalho. As grandes superfícies não abdicam de abrir ao domingo e isso prejudica a qualidade de vida familiar. Foi uma luta que perdemos", acusa o dirigente. "Os governos vergam-se ao poder das grandes cadeias de distribuição e estamos a falar de família, de seres humanos e o domingo faz falta ao bem-estar", ressalta Barbosa, diante de um painel de convidados, patrões e convidados, citado pelo Jornal de Notícias.

A ideia é apoiada por Arménio Carlos, líder da CGTP, que considera que trabalhar aos domingos é "anormal" e que "não faz sentido nos tempos que correm". "Patrões e trabalhadores deviam encetar um processo para acabar com o trabalho ao domingo", sugeriu, alertando para o facto de em 2019 "o mundo produzir mais, haver mais riqueza, e haver ainda na Europa e em alguns casos em Portugal, trabalho escravo. É um problema da sociedade", finalizou.

No evento de homenagem à OIT, o futuro do trabalho revelou-se uma preocupação generalizada: "Estamos perante um desafio muito importante, o futuro do trabalho. Não nos perturba a evolução da tecnologia. Vamos enfrentar esses desafios sem partirmos para a desregulação do trabalho e não podemos aceitar que em empresas do nosso país, a geração mais qualificada de sempre, tenha vínculos precários ou recebam o salário mínimo nacional. Assim o país não se desenvolve e está a desperdiçar o investimento na formação desses jovens", considera Arménio Carlos.

Carlos Silva, Secretário-Geral da UGT, acrescentou que há necessidade de "as pessoas precisarem de ter salários justos, condições dignas. Encontrar um denominador comum entre empresas, trabalhadores e o país para um desenvolvimento harmonioso".

Também Helena André, ministra do Trabalho nos governos de José Sócrates e no evento em representação da OIT, mostrou-se preocupada com o novo trabalho das plataformas digitais e os "efeitos negativos nos salários, contratos precários e na falta de proteção social porque "é difícil identificar quem é o empregador, não se sabe com quem negociar". A antiga ministra afirmou que é necessário perceber se as tecnologias vão substituir os trabalhadores: "Temos que ter o equilíbrio entre as novas tecnologias e o fator humano", defendeu.