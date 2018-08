Dos países que receberam intervenção através do programao de ajustamento económico e financeiro da troika, Portugal é aquele que tem os custos laborais mais baixos. No relatório anual sobre a Grécia, divulgado esta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revela que, mesmo com uma recuperação a partir de 2017, a economia portuguesa ainda não recuperou.

O mesmo relatório refere ainda que todos os quatro países em causa – Portugal, Grécia, República da Irlanda e Espanha – reduziram significativamente os custos de trabalho, com a maior descida a ter acontecido durante o período entre 2014 e 2016, onde o investimento desceu na ordem dos 10% a 15%.

Relativamente a Portugal, estes custos continuaram a cair desde 2014, o último ano do programa de ajustamento do FMI e da troika. Só no ano passado voltaram a subir ligeiramente, na ordem dos 2%, e a Comissão Europeia prevê que este número não suba muito mais em 2018 e 2019. É esperado um aumento de 1,5% este ano e, em 2019, o ritmo baixa para 1,2%, que será assim o valor mais baixo desde 2015.

O FMI refere no estudo que "os custos laborais unitários mais baixos ajudaram a recuperar a competitividade" dos quatro países afectados pelos seus ajustamentos mas que "esse declínio foi baseado em salários mais baixos em vez de ganhos de produtividade".

Mas nem tudo é mau. Portugal, dos quatro países visados, é aquele onde a competitividade mais recuperou no período 2017/2018 face a 2015/2016 - enquanto na Espanha e Grécia os valores continuaram praticamente inalterados, na República da Irlanda caíram ligeiramente. Quanto à produtividade, segundo o FMI, Portugal registou um ligeiro declínio em 2017.

Para Comissão Europeia, estes valores de Portugal podem ser combatidos resolvendo a estagnação de salários. "É provável que o aumento do salário médio da economia como um todo seja parcialmente compensado por uma forte criação de emprego em actividades com salários abaixo da média", avisou Bruxelas.

Isto acontece porque "a maioria das novas contratações têm acontecido em sectores com perfis de baixas qualificações e salários abaixo da média". Além disso, a Comissão Europeia refere que o forte crescimento do emprego que tem marcado a recuperação desde 2017 está "particularmente relacionado com o turismo, a construção e a indústria".