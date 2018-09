O ranking da Financial Times avaliou 17 indicadores de qualidade, como a média salarial após a conclusão do mestrado e a taxa de empregabilidade até 3 meses.

Os mestrados em Gestão da Católica Lisbon School, da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) e do ISCTE estão entre os 100 melhores do mundo, de acordo com o ranking do "Financial Times" (FT).



Em comunicado à imprensa, a Católica Lisbon destaca o seu "melhor resultado de sempre, desde que este programa entrou no reconhecido ranking há 8 anos". O Master in Management da Católica está em 30.º lugares no ranking mundial, subindo oito posições, no mesmo lugar da Nova SBE, que desceu do 17.º lugar. Já o mestrado em Gestão de Empresas do ISCTE subiu sete posições no ranking e está em 77.º lugar.



Para o ranking da FT, foi avaliado 17 indicadores de qualidade, como a média salarial após a conclusão do mestrado, a taxa de empregabilidade até 3 meses ou a proporção de alunos e docentes internacionais. Para a Católica, o resultado obtido demonstra "que um programa de Gestão de sucesso deve fazer para servir de plataforma de lançamento para as carreiras dos seus graduados".



Para o director da NOVA SBE, Daniel Traça, o resultado da faculdade vai melhorar "rapidamente nos próximos anos", devido ao crescimento de alunos internacionais e a mudança de instalações de Campolide para Carcavelos. Já o mestrado da ISCTE Business School tem no indicador "value for money rank": "A 27.ª posição a nível mundial neste parâmetro resulta dos preços competitivos do programa, que permitem que os graduados recuperem o investimento académico numa janela temporal muito reduzida."



"A escola tem vivido uma década de desenvolvimento excepcional, com crescente contribuição para a sociedade e aproximação às escolas de topo a nível mundial", director da instituição, José Paulo Esperança, citado pelo Expresso.



À semelhança de 2017, as duas primeiras posições são ocupadas pelos mestrados em Gestão da Universidade de St. Gallen (Suíça) e pela HEC Paris (França).