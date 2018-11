Fadistas e cantores marcarão presença no evento. Eleições da Associação Mutualista Montepio estão agendadas para 7 de Dezembro.

Tomás Correia apresenta amanhã, dia 6 de Novembro, a sua candidatura às eleições da Associação Mutualista Montepio. A sua entrada na corrida foi anunciada em primeira mão pela SÁBADO e a apresentação acontecerá às 17h30, no teatro Capitólio (no Parque Mayer).



Idália Serrão, antiga secretária de Estado adjunta e da Reabilitação, figura no Conselho de Administração de Correia, actual presidente da Associação Mutualista Montepio. O frei Vítor Melícias é candidato a presidente da Assembleia Geral e Ivo Pinho, antigo presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, concorre para presidir ao Conselho Fiscal.



No Conselho Geral, entram Maria de Belém Roseira (antiga ministra), Luís Patrão (antigo presidente do Turismo de Portugal) , José de Matos Correia (advogado e académico social-democrata) e Maria das Dores Meira (presidente da Câmara Municipal de Setúbal).



Manuela Ramalho Eanes, antiga primeira-dama e presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, encabeça a Comissão de Honra da Lista A. O antigo ministro Jorge Coelho, o antigo deputado social-democrata José Eduardo Martins, o Provedor da Santa Casa de Misericórdia Edmundo Martinho, o empresário Rui Nabeiro, o escritor Francisco Moita Flores, o coronel Vasco Lourenço, o antigo reitor do ISCTE Luís Reto, o antigo deputado Hermínio Martinho, o eurodeputado Carlos Zorrinho, o antigo presidente da Câmara de Sintra Fernando Seara, a antiga Governadora Civil de Lisboa Dalila Araújo, o ex-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa Luís Barbosa e o antigo presidente da FNAM Mário Jorge também integram a Comissão de Honra.



Na apresentação da candidatura estarão ainda o cineasta António-Pedro Vasconcelos, o escritor Francisco Moita Flores, o cantor Vitorino, o fadista Camané, e ainda os fadistas Hélder Moutinho, Fábia Rebordão, Jorge Fernando, Maria Ana Bobone, Cuca Roseta. O guitarrista Custódio Castelo e os cantores Miguel Gameiro, Lenita Gentil, António Manuel Ribeiro dos UHF e Yolanda Soares também marcarão presença.



Tomás Correia tem contra si dois processos do Banco de Portugal por contra-ordenações graves quando liderava o banco Montepio. Está também a ser investigado pelo Ministério Público, que o constituiu arguido em dois processos que envolvem suspeitas que vão de insolvência dolosa a burla qualificada, passando por branqueamento de capitais. As eleições acontecem a 7 de Dezembro.