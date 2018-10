Tomás Correia recandidata-se à liderança do Montepio

Presidente da Associação Mutualista Montepio Geral alimentou até ao fim o tabu, mas decidiu avançar. Maria de Belém está também na lista A.

A lista A para as eleições em Dezembro na Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) será encabeçada por Tomás Correia. O actual presidente da instituição, alvo de processos do Banco de Portugal e a ser investigado pelo Ministério Público, manteve até ao fim o tabu sobre a sua decisão, mas decidiu avançar. Na lista surge também Carlos Morais Beato, Vítor Melícias e Maria de Belém – a ex-ministra socialista está apontada para o Conselho Geral.





A informação foi avançada à SÁBADO pelo economista Eugénio Rosa, que integra uma das duas listas adversárias de Tomás Correia. O próprio, contactado pela SÁBADO, ainda não comentou. Um segunda fonte, sob anonimato, confirma à SÁBADO que o presidente da AMMG se vai recandidatar. Citando fonte anónima, o Jornal Económico noticiou no passado dia 26 a recandidatura de Tomás Correia.



A 23 de Outubro Tomás Correia afirmou em entrevista à Lusa que a recandidatura seria um cenário "no limite" e que "gostava de ter uma pessoa da geração anterior que assumisse as rédeas do Montepio (...) alguém que pudesse cá estar 15 anos". O líder da accionista que controla a Caixa Económica Montepio Geral (o banco Montepio) alimentou até ao fim a dúvida sobre a recandidatura – as eleições vão acontecer a 7 de Dezembro e o prazo para apresentar listas termina amanhã.



A lista A, partindo do actual executivo da mutualista, não precisa de recolher 300 assinaturas para avançar, bastando o voto pelo conselho de administração. Fernando Ribeiro Mendes e Miguel Coelho votam contra – integram uma das duas listas concorrentes – mas os restantes votos são suficientes. A lista A ainda não passou por este processo não podendo ter dado entrada.



Contra Tomás Correia concorrem duas listas – uma liderada por Fernando Ribeiro Mendes, administrador dissidente da equipa actual e ex-secretário de Estado da Segurança Social na era Guterres; e outra encabeçada por António Godinho , com o apoio e participação de Eugénio Rosa. As duas listas reúnem, no essencial, os opositores que perderam as últimas eleições contra o presidente da AMMG.

Novo código pode ser obstáculo



Uma das dúvidas sobre a recandidatura tem a ver o novo Código das Associações Mutualistas, que deverá entrar em vigor antes das eleições no Montepio. Quem vencer essas eleições terá de passar pelo escrutínio do regulador do sector dos seguros. Entre as várias alíneas que definem que um gestor não cumpre os "requisitos de qualificação" está "a acusação ou a condenação, em Portugal ou no estrangeiro, por infracções das normas que regem a actividade das instituições de crédito".

Tomás Correia tem contra si dois processos do Banco de Portugal por contra-ordenações graves quando liderava o banco Montepio. Está também a ser investigado pelo Ministério Público, que o constituiu arguido em dois processos que envolvem suspeitas que vão de insolvência dolosa a burla qualificada, passando por branqueamento de capitais.

Em entrevista ao Jornal Económico, o gestor disse no início de Outubro que não terá de passar por este crivo porque este "faz parte do período de transição" do novo código, não abrangendo já o período de Dezembro.

Diferente entendimento tem Fernando Ribeiro Mendes, que ao Dinheiro Vivo afirmou o oposto. "Se ele porventura fosse eleito teria de sair no dia seguinte porque está em vigor desde o dia 2 de Setembro o novo código mutualista, que é muito claro nesta matéria: sujeita os órgãos sociais com responsabilidades executivas no domínio da protecção social mutualista ao regime jurídico das seguradoras e fundos de pensões", afirmou.