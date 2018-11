Mais de um ano após a Yupido se ter visto envolvida em polémica devido ao seu capital social de 29 milhões de euros, o Ministério Público está ainda a investigar a empresa. Ao Dinheiro Vivo, fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou estarem a ser realizadas várias diligências, não havendo ainda arguidos constituídos.

Em Setembro do ano passado, uma publicação no Twitter do economista Carlos Pinto voltou a atenção para a Yupido. "Uma empresa portuguesa que se registou em 2016 com capital social de 29 mil milhões de euros. Alguém explica isto?", questionou. O capital social da empresa equivale a cerca de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) português – ultrapassando a soma do capital social das 12 maiores empresas do país.

Segundo documentos oficias da Yupido, o montante da empresa seria justificado por uma "plataforma digital inovadora de armazenamento, protecção, distribuição e divulgação de todo o tipo de conteúdo media". Apesar de, ao Jornal Económico, o fundador Torcato Jorge ter assegurado que o primeiro grande serviço da empresa seria lançado "a nível mundial" em 2018, até à data nenhuma tecnologia da Yupido foi mostrada ao público.