Taxa de desemprego da zona euro estabiliza em 6,3% em setembro e Portugal fica abaixo

A taxa de desemprego da zona euro fixou-se em 6,3% em setembro deste ano, estabilizando face ao mesmo mês de 2024 e a agosto de 2025, ficando Portugal abaixo da média, com uma descida anual para 6%.



Dados publicados esta quinta-feira pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE) revelam que, em setembro de 2025, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente na zona euro foi de 6,3%, estável em comparação com agosto de 2025 e com setembro de 2024.

No conjunto da UE, a taxa de desemprego foi de 6% em setembro de 2025, também estável em comparação com agosto de 2025 e acima dos 5,9% registados em setembro de 2024.

Portugal ficou abaixo da média da área da moeda única, ao registar uma taxa de desemprego de 6% em setembro deste ano, o que compara com 6,5% no mesmo mês de 2024 e com 5,9% em agosto de 2025.

Ao todo, o Eurostat estima que 13,246 milhões de pessoas na UE, das quais 11,003 milhões na zona euro, estavam desempregadas em setembro de 2025.

Em comparação com setembro de 2024, o desemprego aumentou em 227 mil na UE e em 187 mil na zona euro.

Em comparação com agosto de 2025, o desemprego aumentou em 63 mil na UE e em 65 mil na zona euro.

Quanto ao desemprego juvenil, em setembro de 2025, um total de 2,866 milhões de jovens (com menos de 25 anos) estavam desempregados na UE, dos quais 2,282 milhões na zona euro.

Em setembro de 2025, a taxa de desemprego juvenil era de 14,8% na UE, estável em comparação com agosto de 2025, e de 14,4% na zona euro, um aumento em relação aos 14,3% do mês anterior.

Em comparação com agosto de 2025, o desemprego juvenil aumentou em 10 mil na UE e em 23 mil na zona euro.

Em comparação com setembro de 2024, o desemprego juvenil diminuiu em 121 mil na UE e em 79 mil na zona euro.

Por género, em setembro de 2025, a taxa de desemprego das mulheres era de 6,1% na UE e a taxa de desemprego dos homens era de 5,8%, ambas estáveis em comparação com o mês anterior.

Na zona euro, a taxa de desemprego das mulheres era de 6,5%, estável em comparação com agosto de 2025, e a taxa de desemprego dos homens era de 6,2%, um aumento em relação aos 6,1% do mês anterior.