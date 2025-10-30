Sábado – Pense por si

Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

A taxa a três meses, que recuou para 2,050%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,127%) e a 12 meses (2,186%).

A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) em Florença voltará previsivelmente a manter as taxas diretoras.

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,127%, mais 0,004 pontos do que na quarta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, ao ser fixada em 2,186%, mais 0,001 pontos do que na sessão anterior.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses recuou para 2,050%, menos 0,016 pontos do que na quarta-feira.

A reunião de política monetária do BCE em Florença, Itália, termina hoje e os investidores estão a antecipar mais uma manutenção das taxas diretoras, a terceira consecutiva.

Na anterior reunião, em 11 de setembro, o BCE manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva e como antecipado pelos mercados, depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

