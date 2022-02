Só um terço dos pedidos de apoio às rendas foi aprovado

Dois terços dos pedidos de apoio às rendas, criado durante a pandemia, não foram aprovados por não cumprirem os requisitos exigidos.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos IHRU casas rendas apoios arrendatarios pandemia

O apoio é gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). De acordo com números do Ministério das Infraestruturas e Habitação obtidos pelo jornal Público , dos 2.842 pedidos de apoio às rendas que chegaram ao IHRU, só 1.032 foram aprovados, incluindo prolongamentos do apoio.De acordo com a mesma fonte, os pedidos negados foram-no por não corresponderem à quebra de rendimentos solicitada ou porque não havia contrato de arrendamento.O apoio ao pagamento das rendas foi criado em 2020 e entrou em vigor em abril. Permitia conceder empréstimos sem juros aos arrendatários com quebras de rendimentos face à situação pandémica.