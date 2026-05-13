Sistema de defesa antimíssil Golden Dome de Trump estimado em 1,2 biliões ao longo de 20 anos

O valor foi adiantado pelo Gabinete Orçamental do Congresso (CBO, na sigla em inglês), noticiou a agência France-Presse (AFP).

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O Golden Dome, o sistema de defesa antimíssil norte-americano desejado pelo Presidente Donald Trump, poderá custar aproximadamente 1,2 biliões de dólares ao longo de 20 anos, de acordo com a estimativa de uma agência independente do Congresso divulgada esta terça-feira.



Trump promove sistema antimíssil "Golden Dome" para os EUA Alex Brandon/AP

O valor foi adiantado pelo Gabinete Orçamental do Congresso (CBO, na sigla em inglês), noticiou a agência France-Presse (AFP).

Em 2025, o Presidente norte-americano anunciou a sua intenção de desenvolver este sistema de defesa antimíssil baseado no modelo israelita "Iron Dome", com o objetivo de o ter operacional antes do final do seu mandato, em 2029.

Na altura, estimou o custo total em "aproximadamente 175 mil milhões de dólares após a conclusão".

Contudo, muitos especialistas apontaram, na época, que o projeto era irrealista e redundante, considerando os sistemas de defesa antimíssil já em uso pelos Estados Unidos.

Num relatório publicado hoje pelo CBO, esta agência independente do Congresso estima que um sistema nacional de defesa antimíssil com capacidades amplamente alinhadas com as exigidas por Donald Trump "custaria aproximadamente 1,2 biliões de dólares (um bilião de euros, à taxa de câmbio atual) para ser desenvolvido, implantado e operado ao longo de 20 anos".

De acordo com o CBO, a componente espacial do sistema representaria quase 60% dos custos totais.

Tal como a Iniciativa de Defesa Estratégica (SDI, na sigla em inglês), ou Guerra das Estrelas, lançada por Ronald Reagan na década de 1980, a Golden Dome pretende posicionar satélites intercetores no espaço.

O objetivo é destruir rapidamente qualquer míssil balístico intercontinental que se dirija para os Estados Unidos.

A China e a Rússia declararam no ano passado a sua forte oposição a este projeto de Donald Trump.