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Dinheiro

Casar de branco, sem gastar muito

Sofia Parissi
Sofia Parissi 12 de maio de 2026 às 23:00

Os vestidos de noiva acessíveis estão a ganhar terreno, impulsionados por marcas que apostam em preços mais baixos, com a promessa de não comprometer a qualidade.

Catarina Ribeiro da Costa, de 45 anos, tem casamento marcado para o dia 13 de junho. Quando chegou a altura de comprar o vestido de noiva, optou por uma abordagem pragmática: comprou-o na loja Rossy Noivas, cujos preços variam entre os 75 euros e os 1.800 euros. O modelo escolhido por Catarina custou cerca de 650 euros, aos quais se somaram 100 euros em ajustes nas alças. “Poupei 500 a 600 euros, não achei que valesse a pena investir muito dinheiro porque vou usufruir muito pouco do vestido”, explica à SÁBADO. E acrescenta: “Fui eu que paguei o meu vestido e achei os valores praticados noutras lojas exagerados.” Antes de optar pela Rossy Noivas, ainda procurou outras marcas online, mas nos sites que consultou a maioria dos vestidos ultrapassava os mil euros.

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