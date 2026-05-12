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12 de maio de 2026 às 12:10

Trump visita a China esta semana. Que temas podem estar na agenda do encontro com Xi Jinping?

O presidente dos EUA, Donald Trump, visita a China entre quarta e sexta-feira. O jornalista da AP Eduardo Castillho antecipa algumas das questões que poderão estar na agenda do encontro de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping.

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