SIC pede indemnização a Cristina Ferreira superior a €12 milhões

A SIC entregou, esta semana, um requerimento no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste de forma a atualizar o valor da indemnização que exige a Cristina Ferreira. A quantia diz respeito a uma alegada quebra unilateral de contrato e foi reduzida dos 20,3 milhões para 12,3 milhões de euros.







De acordo com o Correio da Manhã, a estação de Paço de Arcos terá contratado uma consultora externa para elaborar um relatório final sobre as perdas que o canal terá sofrido com a inesperada saída da apresentadora. Porém, como não se verificou uma diminuição de receita com a saída da apresentadora, a indemnização pedida teve de ser diminuída.Leia a notícia completa no Correio da Manhã