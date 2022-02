O plano de Moniz para regressar aos comandos da TVI

Corredor de longo curso (quase com 70 anos e 50 de carreira), José Eduardo Moniz continua em forma nas movimentações de bastidores da TVI, sobretudo nos últimos meses e com o aval do patrão da Media Capital, Mário Ferreira. Perto das 18h de 18 de novembro passado (quinta-feira), reuniram-se ambos no bar do hotel Ritz, em Lisboa.



O teor da conversa seria sobre as mexidas que aí vinham, como quem diz, o regresso do "general" às trincheiras – um dos epítetos que lhe atribuem na estação de Queluz de Baixo – para destronar a SIC na guerra das audiências. Preferencialmente com Cristina Ferreira a fazer o que melhor sabe: apresentar as manhãs.

Maratona de reuniões