O Banco de Portugal mudou de discurso sobre o mercado imobiliário. Há apenas seis meses, numa secção do Relatório de Estabilidade publicado em Dezembro de 2017, o supervisor da banca concluía "pela não existência de sobrevalorização dos preços da habitação em Portugal". A instituição abria uma salvaguarda para a sua conclusão – a análise "não permite afastar a possibilidade de existirem apreciações excessivas em determinadas áreas geográficas, nomeadamente em grandes centros urbanos" – mas a mensagem que passou foi clara: não há bolha.Mas o trabalho de análise não contava com os dados do exuberante segundo semestre desse ano. Com esses dados na mão, o Banco de Portugal adopta agora outro tom, revelado no Relatório de Estabilidade hoje publicado. "Na segunda metade de 2017 começaram a existir sinais de alguma sobrevalorização dos preços do mercado imobiliário residencial em Portugal", indica.Consciente do peso da sua palavra, o Banco de Portugal faz o aviso salvaguardando que "as indicações de sobrevalorização dos preços no mercado imobiliário residencial em termos agregados [são] muito limitadas". Mas é a primeira vez, no ciclo de recuperação dos preços das casas que começou em 2013, que a instituição admite sobreaquecimento nos preços – e que se junta a outras, como o FMI, que já fizeram o aviso. A mensagem, por agora, é esta: a manutenção do ritmo de crescimento (32% em termos nominais entre o terceiro trimestre de 2013 e o terceiro trimestre de 2017) "pode implicar riscos para a estabilidade financeira."O que fez o Banco de Portugal mudar de opinião foram os dois indicadores compilados pela sua instituição-mãe, o Banco Central Europeu. Estes medem, no essencial, o desvio dos preços face ao que seria apropriado tendo em conta a evolução de indicadores fundamentais como a evolução do rendimento das famílias, as taxas de juro e a oferta de habitação. Por outras palavras: os preços estão a subir além daquilo que a combinação destes factores deveria propiciar.Porquê? Para o regulador há um cocktail de juros baixos (que torna o imobiliário um activo comparativamente mais interessante), recuperação económica, acesso mais fácil a crédito e investimento estrangeiro que explica o que se passa no mercado. Mas nem tudo pesa o mesmo – e o Banco de Portugal acaba por oferecer uma radiografia das diferenças entre este boom imobiliário e o anterior em Portugal.O relatório aponta que "não existe evidência de que o crédito bancário esteja a ser o determinante primordial do aumento dos preços no mercado residencial em Portugal" – ou seja, não é do crédito bancário que vem a maior fatia da pressão sobre os preços. Por outro lado, aponta também que são as transacções de casa própria (85% do total) que estão a pressionar os preços – ou seja, não é na compra de casas novas alimentada a crédito, como nos anos 90 e na década passada, que está o cerne da questão.A dinâmica do mercado, destaca o relatório, "tem sido muito impulsionada pelo turismo e pela actuação de investidores não residentes, tornando-a vulnerável a alterações da percepção de risco a nível global". Estes "investidores não residentes" são estrangeiros e sobretudo fundos – dados citados pelo Observador apontam que mais de três quartos dos negócios imobiliários feitos com estrangeiros no ano passado envolveram fundos.O que quer isto dizer? O regulador parece preocupado com o risco inerente a esta globalização do imobiliário português, sujeita ao "surgimento de eventos de natureza geopolítica e económica" fora do controlo da política pública nacional. Para já a maré é positiva – os fundos até ajudam a limpar o balanço dos bancos – mas é difícil de medir a reacção deste tipo de investidor (nem sempre transparente) e do mercado em geral a uma recessão económica global, por exemplo.Por outras palavras, a mensagem principal é esta: há risco neste mercado em que os preços parecem saber apenas subir e a bom ritmo. Para quem investe em imobiliário – e para a banca que financia – é um aviso que deve ser tomado em conta.