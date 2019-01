Primeiro-ministro pagou 327 mil euros por um uma na cave de um prédio com 50 anos, em Lisboa. Apartamento está avaliado pelo Fisco em 61 mil euros.

A nova casa de António Costa, em Benfica, Lisboa, custou 327 mil euros - ao valor de 4.419 euros por metro quadrado. No entanto, para efeitos do IMI, o Fisco avaliou a casa numa cave de um prédio em 61.172 euros (18,7% do preço de venda).



A escritura de compra e venda do apartamento do primeiro-ministro foi celebrada em Dezembro de 2018.



Saiba tudo no Correio da Manhã deste domingo.