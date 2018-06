PCP quer nova taxa para financiar Segurança Social

O PCP leva esta quinta-feira a debate uma taxa sobre o valor acrescentado líquido das empresas, para que as que têm mais lucros e menos trabalhadores passem a contribuir mais para a Segurança Social.

O PCP quer pôr empresas com muito lucro e poucos trabalhadores a contribuir mais para a Segurança Social. "Há empresas que têm muitos trabalhadores e menos lucros que contribuem mais do que empresas com muitos lucros e poucos trabalhadores", diz à SÁBADO a deputada comunista Diana Ferreira, explicando que o PCP quer "corrigir esta distorção", mas também contribuir para a "diversificação das fontes de receita da Segurança Social".

António Costa tem falado muito sobre a importância de diversificar essas fontes de receita, mas pouco ou nada foi ainda feito nessa matéria.

Para já, foi criado o adicional ao IMI, mas, como frisa Diana Ferreira, "o adicional ao IMI reverte para o Fundo de Estabilização da Segurança Social e não para o regime previdencial contributivo".

A taxa agora proposta pelo PCP está pensada sobretudo para as chamadas empresas de capital intensivo, como as financeiras, que têm grandes lucros mas poucos funcionários.

A ideia é aplicar uma taxa de 10,5% sobre o valor acrescentado líquido gerado pela empresa e cobrar a diferença entre o valor encontrado e as contribuições para a Segurança Social.

"A taxa a pagar não é de 10,5%", frisa a deputada comunista. "Se as contribuições para a Segurança Social forem inferiores ao valor encontrado, as empresas pagam a diferença", esclarece Diana Ferreira.

Por ser um debate potestativo, não há garantia que o Governo esteja presente nesta discussão agendada pelo PCP sobre as fontes de financiamento da Segurança Social. E os comunistas dizem não ter feito conversas exploratórias com outras bancadas para perceber se a proposta pode ser aprovada. Mas o BE já defendeu um mecanismo semelhante de agravamento das contribuições para as empresas de capital intensivo.