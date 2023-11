Sam Bankman-Fried considerado culpado de fraude

Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da falida plataforma de criptomoedas FTX, foi considerado culpado de sete acusações de fraude eletrónica e de conspiração para lavagem de dinheiro pelo Tribunal Federal de Manhattan.







O veredicto dita o fim de um julgamento de quase um mês que contou com depoimentos dos seus mais próximos aliados, incluindo os pais , e do próprio acusado . O juiz marcou a audiência da sentença para 28 de março de 2024 e será só nesse dia que Sam Bankman-Fried saberá quantos anos de cadeia o esperam uma vez que o total dos crimes cometidos podem valer até 110 anos de prisão.O ex-CEO da FTX manteve a sua declaração de inocência durante todo o processo e o seu advogado, Mark Cohen, afirmou no final da audiência: "Respeitamos a decisão do júri, mas estamos muito dececionados com o resultado. O senhor Bankman-Fried mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações".Após a condenação o procurador norte-americano de Manhattan, Damian Williams, avisou outros possíveis culpados: "Sam Bankman-Fried perpetuou ma das maiores fraudes financeiras da história americana, um esquema multimilionário projetado para o tornar o Rei da Criptografia. E apesar de a indústria das criptomoedas parecer nova este tipo de corrupção é muito antiga e não temos paciência para isso. Quando me tornei procurado prometi ser incasável na erradicação da corrupção nos nossos mercados financeiros e é assim que se é implacável".Sam Bankman-Fried foi detido em dezembro de 2022 por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro que terão levado ao desvio de quase nove milhões de dólares de clientes da FTX.