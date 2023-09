FTX processa pais de Sam Bankman-Fried por gastarem milhões de dólares

A FTX, uma plataforma de criptoativos que acabou por falir, está a processar os pais do fundador Sam Bankman-Fried por uso indevido de fundos da empresa para o seu próprio enriquecimento.







Segundo o jornal The Guardian, a corretora encontra-se atualmente sob o comando de John Jay Ray III, um advogado conhecido por ajudar empresas a saírem da falência e acusa Joseph Bankman e Barbara Fried, dois professores universitários da Faculdade de Direito de Stanford de receberem fundos da empresa do filho através de presentes e doações dirigidas a causas sociais.O processo, que é o primeiro que questiona o papel dos pais de Sam Bankam-Fried na empresa, considera que é preciso investigar a forma como os dois professores "exploraram o seu acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecer, direta e indiretamente". Especialmente porque "apesar de se apresentar aos investidores e ao público como um grupo sofisticado de bolsas e empresas de criptomoedas, o Grupo FTX autodenominava-se como uma 'empresa familiar'".Entre os presentes a que Joseph Bankman e Barbara Fried alegadamente tiveram acesso encontram-se 9.3 milhões de euros e uma casa de luxo avaliada em mais de 16 milhões de euros nas Bahamas, onde a FTX estava sediada. Além disso e "apesar de saberem ou ignorarem abertamente que o Grupo FTX estava insolvente ou à beira da insolvência defenderam que dezenas de milhões de dólares fossem utilizados para contribuições políticas ou de caridade".A empresa também acusou os pais do fundador de terem conhecimento - ou de fazerem vista grossa a sinais de alarme - do "vasto esquema fraudulento criado pelo seu filho e outras pessoas da FTX para lucrar e promover as suas agendas pessoais à custa da empresa". No processo é ainda imputado a Joseph Bankman o encobrimento da má gestão.O casal ainda não reagiu publicamente ao processo mas no ano passado um porta-voz defendeu que Joseph Bankman apenas trabalhou para a FTX durante onze meses e passou "a maior parte do seu tempo na identificação de instituições de caridade dignas que estivessem relacionadas com a saúde".Sam Bankam-Fried enfrenta um total de sete acusações federais por fraude e lavagem de dinheiro, atualmente encontra-se em prisão preventiva em Brooklyn, depois de em agosto um júri ter decidido que adulterou testemunhas. O início do julgamento está marcado para 3 de outubro.