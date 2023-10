Sam Bankman-Fried acreditava que a FTX estava 'bem' dias antes da falência

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, testemunhou esta segunda-feira no caso que avalia a falência da plataforma de criptomoedas e declarou acreditar que a bolsa de criptomoedas estava "bem" até poucos dias antes da sua falência, em novembro de 2022.







REUTERS/Eduardo Munoz

O ex-CEO tentou relatar os dias que antecederam ao colapso da plataforma contestando o argumento de que tinha enganado os clientes para evitar a retirada de clientes. "A minha opinião na altura era que a bolsa estava bem e que não havia nenhuma lacuna em termos de ativos", referiu.A plataforma de criptomoedas entrou em colapso em novembro de 2022 depois de relatórios de balanço da Alameda Research terem levado vários clientes a retirarem os seus ativos da FTX.Testemunhas que foram anteriormente presentes ao júri referiram que Sam Bankman-Fried lhes pediu para fazerem publicações enganosas nas redes sociais numa tentativa de darem uma falsa segurança aos clientes sobre o estado da FTX, evitando a corrida aos depósitos.Sam Bankman-Fried também defendeu hoje que o colapso da plataforma teve início na avaliação incorreta do mercado de Alameda Research, que não considerou a necessidade de proteção quanto a uma possível desaceleração do mercado.O ex-milionário de 31 anos garante que pediu à ex-presidente-executiva da Alameda Research, Caroline Ellison, para efetuar as negociações necessárias para compensar os riscos da queda do valor das criptomoedas em meados de 2022.Ao responder a perguntas do seu advogado de defesa partilhou ainda que durante uma discussão entre o ex-casal após surgirem dúvidas sobre os empréstimos da Alameda Research a executivos da FTX e o investimento em empresas recentes Caroline Ellison "começou a chorar" e "concordou que a Alameda deveria ter protegido as suas operações financeiras e talvez não devesse ter feito alguns investimentos de risco".Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried mantinham uma relação amorosa na altura em que a FTX abriu falência e a ex-executiva é uma das três pessoas que se declararam culpadas logo no momento da acusação.Já Sam Bankman-Fried declarou-se inocente de duas acusações de fraude e cinco acusações de conspiração. Os procuradores acusam o ex-CEO da FTX de roubar milhões de dólares aos clientes através de fundos para sustentar a Alameda Research, cofundada por si, efetuar investimentos especulativos de risco e contribuir para campanhas políticas dos Estados Unidos.Durante o seu depoimento na sexta-feira admitiu ter cometido "erros" que prejudicaram clientes e funcionários da FTX mas garantiu que nunca teve a intenção de receber dinheiro por parte dos clientes.É esperado que as deliberações do júri comecem na quinta ou na sexta-feira.