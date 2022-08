SÁBADO lidera vendas em banca e no digital

A SÁBADO consolidou, no primeiro semestre de 2022, a liderança na circulação total paga, sendo a newsmagazine mais vendida em Portugal. De janeiro a junho, vendeu 28.519 exemplares (vendas em banca, assinaturas e circulação digital paga), mais 2.158 do que a sua concorrente, a Visão.







O melhor mês de vendas em banca foi maio, no qual avendeu mais do dobro que a sua concorrente - chegando aos 16.855 exemplares, contra 8.873 da Visão, revelam os dados divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). E apesar do quadro geral de diminuição nas vendas, a revista da Cofina registou uma quebra de 7% em relação ao primeiro semestre do ano passado, enquanto a Visão teve uma redução de 16%.Já no total da circulação, ateve uma quebra de 1% que contrasta com os 14% da concorrente do grupo Trust in News.Na circulação digital paga, nos primeiros seis meses do ano, amanteve uma média de 5.539 assinaturas digitais e 469 revistas digitais vendidas. No total, a circulação digital paga cresceu 41%, em relação ao mesmo período do ano passado, e saldou-se nos 6.539 exemplares. Por seu lado, a Visão registou uma quebra de 10% na circulação paga, correspondente a uma média de 2.684 exemplares (entre assinaturas e revistas digitais vendidas).Em relação aos jornais do grupo Cofina, o Correio da Manhã é líder em banca com 44.371 exemplares, em média, no primeiro semestre de 2022. Já o Record registou uma circulação paga total média de 18.410, sendo o desportivo auditado mais vendido. Na área económica, o Negócios mantém uma circulação média de 9.625 (com um crescimento de 8% em relação ao ano passado), ou seja, é também mais vendido do segmento.