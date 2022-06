SÁBADO é líder absoluta de vendas

O primeiro trimestre de 2022 foi excelente para a SÁBADO, que liderou na circulação total, atingindo 82.052 exemplares, mais 1.782 do que a sua concorrente, a Visão, no conjunto das vendas e assinaturas de revistas em papel e no online. O domínio absoluto aconteceu em janeiro (mais 240 exemplares), fevereiro (mais 178) e março (mais 1.364), de acordo com os dados divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT).





Descubra as

A maior diferença aconteceu nas vendas em banca. A revista da Cofina chegou aos 45.849 exemplares nesse período, enquanto a concorrente do grupo Trust in News se ficou pelas 29.470 (menos 16.379). Em média, avendeu (no primeiro trimestre de 2022) 15.335 exemplares em banca, ou seja, mais 50% do que a Visão, que chegou aos 9.861.No que respeita ao digital, a SÁBADO registou uma média de 5.086 assinaturas pagas entre janeiro e março deste ano (uma subida de 130% face ao mesmo período de 2021), ao passo que a Visão atingiu as 2.122 (uma quebra de 4% face ao período homólogo).A Visão caiu no digital em todos os parâmetros (assinaturas e vendas), ao passo que aregistou grandes subidas - aliás, a circulação digital total alcançou um crescimento de 116%, chegando aos 6.192 exemplares, contra 2.797 da Visão.Quanto aos jornais do grupo Cofina, o Correio da Manhã é líder em banca com 46.409 exemplares no primeiro trimestre de 2022. Já o Record vendeu em banca 14.975 e o Negócios 659 (mas tem 6.906 assinaturas digitais).