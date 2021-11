Assinaturas digitais da SÁBADO cresceram 237% em relação ao ano passado

Site mais do que triplicou o número de assinaturas digitais desde a criação das três edições diárias, com conteúdos premium em três períodos distintos do dia.

A SÁBADO mais do que triplicou o número de assinaturas digitais no último ano, com as subscrições a subirem 237% no final do terceiro trimestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado.



Segundo o relatório da Associação Portuguesa Para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), a SÁBADO regista uma média acima das 4.400 assinaturas digitais mensais, acima das 1.300 que registava em setembro de 2020, triplicando a circulação digital paga desde a criação das três edições diárias, com conteúdos premium em três períodos distintos do dia, com o melhor da atualidade nacional e internacional.

Estes números tornam a SÁBADO na newsmagazine líder no digital, com um share no setor de 65%, contra 35% da Visão, quando em 2020 a realidade era o oposto.



Em papel, a SÁBADO também subiu ligeiramente em relação aos números registados no início do ano, registando uma média de mais de 23 mil no mês de setembro, acima das 22.300 por semana em janeiro.