Ricardo Salgado esconde mais de 5,3 milhões de euros ao Fisco

Revelação de que antigo líder do BES e do GES não terá declarado todos os rendimentos ao Fisco consta de um relatório elaborado pela Autoridade Tributária, no âmbito do processo GES, em maio de 2020.

Ricardo Salgado não terá declarado ao Fisco todos os rendimentos que recebeu no estrangeiro, entre 2008 e 2014, do Grupo Espírito Santo (GES). Apesar de ter aderido ao Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT) II e III, conhecido como perdão fiscal, o banqueiro terá mantido oculto do Fisco mais de 5,3 milhões de euros. Por esta via, Salgado terá obtido, segundo a Autoridade Tributária (AT), uma vantagem patrimonial indevida superior a 2,49 milhões de euros, por não ter pago o imposto.







