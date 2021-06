Só 12% das queixas apresentadas pelos contribuintes são ganhas pelo Fisco

Entre as mais de 47 mil queixas feitas no ano passado ao Fisco pelos contribuintes, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deu razão a 58% dos casos. De acordo com o Diário de Notícias, a AT só ganhou 12% das reclamações, resultando na taxa de sucesso mais baixa dos últimos dez anos.

A maior fatia de queixas vai para o Imposto Único de Circulação, representando quase um terço do total de reclamações. Queixas sobre o IRS surgem logo a seguir. Aliás, em anos anteriores, os casos que chegam ao Fisco sobre IRS costumam ser os mais comuns.



Ainda assim, o Fisco ganha mais processos quando os casos são decididos em tribunal.