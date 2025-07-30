Sábado – Pense por si

Canal NOW sempre a ganhar à SIC Notícias alarga vantagem no prime time

30 de julho de 2025
Julho vai voltar a ser o melhor mês de sempre do canal NOW.

O canal NOW voltou a superiorizar-se à SIC Notícias no dia de ontem, e alargou a vantagem no prime time.

Com efeito, o NOW registou um share médio diário de 2%, com 42 400 espectadores a cada minuto do dia. A SIC Notícias ficou atrás do canal NOW, ao registar apenas 1,8% de share médio diário e 38 400 espectadores.

No horário nobre, entre as 20 e as 24 horas, período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, o NOW alcançou um share de 1,9% e 80300 espectadores. A SIC Notícias ficou muito atrás do NOW no prime time, ao alcançar apenas 1,5% de share e 64600 espectadores.

O NOW tem subido todos os meses e em junho alcançou o melhor resultado de sempre, recorde que vai ser largamente batido em julho.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

