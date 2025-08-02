Canal NOW com maior vantagem de sempre sobre SIC Notícias

O canal NOW continua a crescer e ontem obteve o melhor resultado de sempre e a maior vantagem de sempre sobre a SIC Notícias.

O NOW alcançou um share médio de 2,5% do dia, correspondente a 52 700 espetadores a cada minuto.



A SIC notícias ficou a cinco décimas de distância e mais de 10 mil espetadores atrás do NOW. A SIC Notícias ficou atrás do NOW com 1,97% de share e pouco mais de 42 mil espetadores por minuto.

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40 688 espetadores a cada minuto do dia.

Trata-se do melhor resultado de sempre do NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.Em comparação com o mês de julho do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por quatro o número de espectadores. O share cresceu 152,7% em relação a julho do ano passado.

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, do "Record", do "Negócios" e da "Máxima".

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.