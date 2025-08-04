Investimento imobiliário em Portugal subiu 78% no 1.º semestre para 1.230 ME

De acordo com dados da consultora imobiliária CBRE o aumento foi "impulsionado por um conjunto de transações de elevado valor nos setores do retalho e da hotelaria --- que, há já três anos, se têm afirmado como os principais motores do investimento em Portugal".

O investimento imobiliário em Portugal subiu 78%, em termos homólogos, no primeiro semestre deste ano, para 1.230 milhões de euros, de acordo com dados da consultora imobiliária CBRE.

Em comunicado, a empresa disse que "o investimento imobiliário comercial em Portugal continua a demonstrar sinais claros de crescimento em 2025".

De acordo com a CBRE este aumento deve-se ao facto de, apesar de 2024 ter registado uma forte recuperação no investimento, "após um ano marcado pela desaceleração provocada pelo choque das taxas de juro, o primeiro semestre ainda apresentou níveis relativamente baixos de investimento quando comparado com o segundo semestre".

Por outro lado, "o primeiro semestre de 2025 registou um volume de investimento significativo, impulsionado por um conjunto de transações de elevado valor nos setores do retalho e da hotelaria --- que, há já três anos, se têm afirmado como os principais motores do investimento em Portugal", destacou a entidade, na mesma nota.

O grupo garantiu ainda que "acompanha de forma próxima e contínua a dinâmica do mercado de investimento em Portugal"

A previsão da CBRE no início de 2025 apontava para "um volume total de investimento em Portugal na ordem dos 2,5 mil milhões de euros, o que representaria um crescimento de cerca de 8% face a 2024".

No entanto, "com base no forte desempenho registado no primeiro semestre e nos projetos atualmente em comercialização, antecipamos que, com elevada probabilidade, o volume transacionado em 2025 venha a ultrapassar a projeção inicial, traduzindo-se num crescimento superior ao inicialmente estimado", indicou.

De acordo com os dados da CBRE, Portugal é um país "especialmente aberto a investimento estrangeiro e o imobiliário comercial não é exceção", sendo que, na última década, mais de três quartos do investimento em Portugal foi "levado a cabo por investidores internacionais".

Como tal, destacou, após o lançamento de um conjunto de inquéritos, verificou-se "o regresso do otimismo nos mercados de investimento imobiliário europeu, uma vez que mais de 90% dos investidores europeus esperam manter ou reforçar a sua atividade de aquisição este ano".

Além disso, segundo a CBRE, "Portugal está, pela primeira vez desde que se realiza este estudo, no top dos destinos de investimento europeu".

"O primeiro semestre de 2025 confirma a atratividade sustentada do mercado de imobiliário comercial em Portugal. Os investidores continuam a apostar em segmentos com fundamentos sólidos, como o retalho e a hotelaria, e beneficiam de condições de financiamento mais favoráveis. A maior liquidez nacional e o destaque europeu reforçam a confiança num segundo semestre ainda mais dinâmico", afirmou Francisco Horta e Costa, Managing Director da CBRE Portugal, numa declaração por escrito, enviada à Lusa.