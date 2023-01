Ricardo Guimarães: "Os preços das casas em algumas cidades subiram 25% a 30%"

"Há vários mercados no imobiliário" português, nota o diretor da Confidencial Imobiliário, que divulgou o crescimento de 19% dos preços em 2022. Se no centro histórico de Lisboa os preços não cresceram - e no do Porto caíram - em várias cidades médias dispararam. Os estrangeiros explicam uma parte, mas não tudo.