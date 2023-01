Os limões que deram um processo

O cartaz de uma loja do Pingo Doce anunciava 1 quilo de fruta a 1,79 euros. Na caixa, o cliente pagava mais 20 cêntimos do que o previsto. O caso dos “Lesados do Pingo Doce” chegou agora a tribunal – e pode não ser o único.

Neste processo discute-se o preço de limões. É assim que começa a ação popular da associação de defesa do consumidor CITIZENS’ VOICE. E é isso mesmo que se passa. Durante pelo menos dois dias e meio, um letreiro afixado numa loja do Pingo Doce de Braga anunciava que uma embalagem de limões do Algarve da marca Cacial (1kg) custava 1,79 euros. Problema: “No momento do seu pagamento, tanto nas caixas eletrónicas de selfcheckout, como nas caixas de pagamento assistidas por trabalhadores da ré, cobrava-se 1,99 euros”, diz a mesma ação.