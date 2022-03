Redução do IVA dos combustíveis custa ao Estado €65 milhões por mês

A redução do IVA dos combustíveis para 13%, que espera aprovação a nível europeu e pelo Parlamento, pode custar cerca de 65 milhões de euros mensais ao Estado, segundo contas do jornal ECO.



A proposta do Governo pretende baixar a taxa máxima de IVA aplicada aos combustíveis no continente (23%) para a taxa intermédia (13%), que se traduziria numa descida de 16 cêntimos por litro no gasóleo simples e gasolina simples 95, segundo os preços da semana passada.



O jornal avança que com os consumos de 2021, que representam cerca de quatro mil milhões de euros de litros de gasóleo e mil milhões de litros de gasolina em Portugal de acordo com estimativas da Direção-Geral da Energia e Geologia, a redução do IVA para 13% custaria no total 790 milhões de euros por ano.





O Governo espera a aprovação de Bruxelas para uma redução de 13% do IVA dos combustíveis. Segundo o ECO, se esta medida avançar, "pode custar cerca 65 milhões de euros por mês ao Estado em perda de receita com este imposto". A redução pode significar menos 17 cêntimos por litro.

A taxa de IVA que está a ser aplicado aos combustíveis no continente é a máxima de 23% e deve baixar para a taxa intermédia (13%).

Apesar da descida desta semana, a tendência continua a ser de crescimento para os preços dos combustíveis. As razões para esta subida são o aumento da procura e a invasão da Ucrânia, que levou à aplicação de sanções económicas à Rússia, impostas pelo Ocidente. Os primeiros-ministros de Portugal, Espanha, Itália e Grécia reuniram-se no dia 17 de março, em Roma, para discutir a crise energética que a Europa está a enfrentar. O mesmo tema será discutido durante o Conselho Europeu marcado para 24 e 25 de março.