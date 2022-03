Associação Ius Omnibus leva Apple e Google a tribunal por anticoncorrência

A Ius Omnibus, associação de defesa dos consumidores, entregou esta semana no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, ações populares contra a Google e Apple por práticas anticoncorrenciais que lesaram os consumidores portugueses. Caso a ação seja bem sucedida, as empresas devem reconhecer publicamente as infrações e pagar indemnizações (determinadas pelo tribunal) a todos os lesados.