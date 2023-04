Tupperware: da revolução doméstica à falência

Quando a Tupperware chegou a Portugal, nos anos 60, era preciso encontrar não só vendedoras mas também locais para fazer as famosas reuniões da marca americana. E foi aqui que a socialite Lili Caneças, hoje com 79 anos, aceitou colaborar com a empresa responsável por uma verdadeira revolução doméstica na arte de guardar alimentos. Quando a direção da empresa lhe propôs que emprestasse a sua casa na Gandarinha, Cascais, para algumas reuniões, Lili aceitou. Não ganhava dinheiro com isso, garante, mas era um pretexto para conviver com as cerca de 12 pessoas que ali se encontravam – com chá e bolachas da Pastelaria Garrett na mesa. “O negócio era feito no fim com a representante da Tupperware que estava presente”, conta a própria à SÁBADO.