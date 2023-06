Império financeiro e a Open Society Foundations, do multimilionário húngaro, estão avaliados em 25 mil milhões de dólares. Apoio a candidatos democratas vai manter-se promete o filho.

Aos 92 anos, George Soros retira-se. Quem é Alex, o herdeiro do império multimilionário?

George Soros, multimilionário e filantropo húngaro, passou o controlo do seu legado financeiro para o quarto filho, Alexander, com 37 anos, segundo revela o Wall Street Journal, numa entrevista publicada a 11 de junho.



Alex Soros, como é conhecido, é licenciado em História e assumiu a liderança da organização de filantropia do pai, a Open Society Foundations, como presidente não-executivo, em dezembro.