PS pede audição do governador do BdP sobre devedores da CGD

O pedido da audição de Carlos Costa foi feito pelo deputado socialista João Paulo Correia, ao defender uma "ponderação mais alargada" acerca dos pedidos de divulgação, pelo PSD, da lista dos maiores devedores.

O PS pediu, esta quinta-feira, a audição do governador do Banco de Portugal (BdP) sobre a polémica em torno da divulgação dos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD).



O pedido da audição de Carlos Costa foi feito pelo deputado socialista João Paulo Correia, ao defender uma "ponderação mais alargada" acerca dos pedidos de divulgação, pelo PSD, da lista dos maiores devedores.



Em declarações aos jornalistas, no parlamento, o deputado do PS afirmou que a bancada socialista não dá "prioridade à vontade".



João Paulo Correia lembrou uma decisão do Ministério Público, relativa à comissão parlamentar de inquérito, que "quase impossibilita" a divulgação da lista.



Por outro lado, é preciso saber, também, o impacto financeiro de uma decisão deste tipo e da eventual "desvalorização económica" da CGD.



Por último, acrescentou ser necessário saber se a divulgação desta lista "rompe com o acordo alcançado com a Comissão Europeia para a recapitalização" do banco do Estado.