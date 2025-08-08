Combustíveis ficam mais baratos na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, os preços médios do gasóleo simples e da gasolina simples deverão cair 3 cêntimos por litro e 1,5 cêntimos por litro, respetivamente, acompanhando a desvalorização dos preços do petróleo nos mercados internacionais no conjunto da semana.

A partir da próxima segunda-feira, 11 de agosto, a gasolina e o gasóleo vão ficar mais baratos, revelou fonte do setor ao Negócios. O preço do gasóleo deverá cair 3 cêntimos por litro e a gasolina deve descer 1,5 cêntimos por litro.



Combustíveis

Desta forma, o preço médio da gasolina simples 95 praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,689 euros por litro. Já o gasóleo simples deverá baixar para os 1,558 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

O movimento dos preços do gasóleo e gasolina estão a acompanhar o desempenho do crude nos mercados internacionais, esperando-se um declínio semanal nos preços da matéria-prima. Ainda assim, esta sexta-feira, os dois índices de referência para a Europa e os Estados Unidos, o Brent e o West Texas Intermediate (WTI), respetivamente, somam ganhos.