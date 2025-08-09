Sábado – Pense por si

Canal NOW líder derrota SIC Notícias e CNN Portugal

Correio da Manhã 09 de agosto de 2025 às 17:01
NOW obteve uma audiência média diária de 47380 espectadores a cada minuto do dia, equivalente a 2,26% de share.

O canal NOW liderou, na sexta-feira, o mercado de informação nacional ao ultrapassar tanto a SIC Notícias como a CNN Portugal.

O NOW obteve uma audiência média diária de 47380 espectadores a cada minuto do dia, equivalente a 2,26% de share.

Atrás do NOW ficou a SIC Notícias, com 2%, equivalente a 41880 espectadores por minuto.

Ainda mais para trás ficou a CNN Portugal, com 41 mil espectadores e 1,96% de share.

É um resultado inédito na televisão portuguesa, e marca um crescimento notável de um projeto televisivo em pouco mais de um ano.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, do Record, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK. 

