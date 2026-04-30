Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

Petróleo mais do que duplica de preço desde início do ano. Brent toca nos 126 dólares

Negócios 09:28
As mais lidas

Preços de referência para a Europa e os EUA seguem a escalar na sessão de hoje, já depois de terem atingido máximos de quatro anos. Preocupações de que os ataques militares dos EUA ao Irão possam recomeçar estão a pressionar o sentimento dos "traders", que não vêm fim à vista para a reabertura do estreito de Ormuz.

Os preços do petróleo já mais que duplicaram desde o início do ano e atingiram na sessão de ontem, 29 de abril, máximos de cerca de quatro anos. Nesta quinta-feira, o crude continua a escalar e o Brent chegou a atingir os 126,41 dólares por barril, depois de a agência de notícias Axios ter avançado que o Presidente norte-americano, Donald Trump, estará a estudar opções para novos ataques militares contra o Irão, após ter rejeitado a proposta para um acordo de paz apresentado por Teerão - sinalizando que poderá haver uma nova escalada no Médio Oriente e a possibilidade de o estreito de Ormuz permanecer encerrado por ainda mais tempo, prejudicando os fluxos globais do mercado energético e não só.

Estreito de Ormuz encerrado é principal fator por detrás do avanço dos preços do petróleo.
Estreito de Ormuz encerrado é principal fator por detrás do avanço dos preços do petróleo. Andrew Matthews / AP

Nesta medida, o Brent – de referência para a Europa –, que avança agora pelo nono dia consecutivo, sobe 5,55%, para os 124,58 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI) – de referência para os EUA – avança 3,14% para os 110,24 dólares por barril.

Noutras matérias-primas, o gás natural negociado na Europa segue a subir 2,10%, para os 47,85 euros por megawatt-hora.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (EUA), o almirante Brad Cooper, irá informar Trump nesta quinta-feira sobre opções militares para ataques ao Irão, apontando que a retomada das operações das forças armadas norte-americanas está a ser seriamente considerada, disse a Axios, citando duas pessoas a par do assunto. O Comando Central terá ainda solicitado o envio de mísseis hipersónicos para o Médio Oriente, o que marcaria a primeira vez que o exército americano mobiliza este tipo de armas.

Um frágil cessar-fogo tem-se mantido entre as duas partes desde o início de abril, mas os esforços recentes para reunir os negociadores de ambos os lados falharam até agora, com os EUA e o Irão a manterem o bloqueio do estreito de Ormuz. Além disso,

Trump arrancou o cobertor de segurança a que o mercado se agarrava — a esperança de que a guerra estivesse prestes a terminar”, disse à Bloomberg Robert Rennie, do Westpac Banking Corp. “Os ‘traders’ estão agora a ser forçados a enfrentar uma realidade muito mais sombria: ambos os lados continuam a pensar que estão a ganhar, nenhum deles tem um incentivo claro para negociar e os preços da energia começam a subir a um ritmo acelerado”, resumiu.

“De alguma forma, mais algumas semanas de impasse não parecem ser algo que vá agradar a Trump”, afirmou, por sua vez, Vandana Hari, da Vanda Insights, à agência de notícias financeiras. “Os preços não têm para onde ir a não ser para cima até que a reabertura do estreito de Ormuz esteja à vista. Neste momento, como e quando isso poderá acontecer é uma incógnita”, sublinhou a mesma especialista.

Noutros dados, as exportações de crude dos EUA atingiram um recorde na semana passada, à medida que compradores globais procuraram compensar a falta de abastecimento através do Médio Oriente. As vendas de crude norte-americano para o estrangeiro ultrapassaram os 6 milhões de barris por dia, superando o recorde anterior de quase 5,3 milhões estabelecido no final de 2023.

Artigos Relacionados
Tópicos preços Bom preço PREC Milhões Estados Unidos Donald Trump Axios Europa Westpac WTI Brad Cooper
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Petróleo mais do que duplica de preço desde início do ano. Brent toca nos 126 dólares