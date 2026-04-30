Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

Novo Banco diz adeus ao Estado com lucro a crescer para 200 milhões

Negócios 07:13
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas

São os derradeiros resultados do Novo Banco enquanto parte da esfera pública. A assinatura do contrato de venda da instituição financeira aos franceses do BPCE é assinada esta quinta-feira.

O Novo Banco registou um lucro de 200,7 milhões no primeiro trimestre de 2026, valor que representa um crescimento de 13,2% face ao período homólogo. 

Mark Bourke, Novo Banco
Mark Bourke, Novo Banco Miguel Baltazar

Foi a última apresentação de resultados do banco que no verão de 2014 sucedeu ao Banco Espírito Santo (BES). Ao longo destes quase doze anos a instituição financeira foi alvo de polémica, sobretudo em torno das injeções feitas pelo Fundo de Resolução (FdR), que se financiou junto do Estado. 

O Novo Banco - a marca foi criada pelo então governador Carlos Costa, que decidiu a resolução do BES, "partindo-o" em dois: o "banco mau" (BES) e o "banco bom" (Novo Banco). Foi vendido ao fundo norte-americano Lone Star em 2017, que ficou com 75% do capital, sendo os restantes 25% propriedade do Estado (11,46%) e do FdR (13,54%). 

No acordo de compra foi incluído o mecanismo de capitalização, que obrigava o Fundo a injetar capital sempre que as perdas originadas por ativos tóxicos herdados do BES fizessem cair os rácios de capital. Foi o que aconteceu: dos 3,9 mil milhões de euros possíveis, o FdR injetou aproximadamente 3,4 mil milhões. 

Há quase um ano chegava ao fim o suspense em torno da venda. Nesse período, e perante a hipótese de o banco ser comprado pelo Caixabank, dono do BPI, ressurgiu em Portugal o medo da "espanholização" da banca que levou o Governo a escrever a Madrid manifestando desconforto com essa possibilidade.

O cenário caiu definitivamente por terra em junho de 2025, quando o grupo francês BPCE anunciou a compra da instituição financeira por 6,4 mil milhões de euros - um valor que será revisto em alta face à evolução do banco, que é hoje um dos mais rentáveis do sistema. 

A operação será fechada hoje, sem cerimónia pública, a meio da manhã. Será o fim de um capítulo da história financeira do país. 

Tópicos Milhões Mil Milhões de euros Novo Banco Banco Espírito Santo Carlos Costa Madrid Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Novo Banco diz adeus ao Estado com lucro a crescer para 200 milhões