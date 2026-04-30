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Tempestades e guerra no Irão fazem economia estagnar no 1.º trimestre

Negócios 09:43
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Arranque do ano foi penalizado pelas tempestades e pela guerra no Irão, com a variação do PIB a ficar no zero no primeiro trimestre. Travão a fundo já era esperado.

A economia portuguesa estagnou no primeiro trimestre, registando uma variação nula face aos últimos três meses de 2025, tendo sido penalizada pelo efeito do comboio de tempestades e pela subida de preços causada pelo conflito no Médio Oriente.

Imagem captada por drone das inundações na cidade de Leiria depois de o concelho ter sido gravemente afetado pela depressão Kristin
Imagem captada por drone das inundações na cidade de Leiria depois de o concelho ter sido gravemente afetado pela depressão Kristin Pedro Castanheira e Cunha/ Lusa

Segundo a estimativa rápida das contas nacionais do primeiro trimestre, divulgada nesta quinta-feira, 30 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "o PIB registou uma variação nula em volume, após um crescimento de 0,9% no trimestre anterior".

O travão a fundo já era esperado pelos analistas que, após os efeitos do comboio de tempestades e da guerra no Irão na atividade, apontavam para variações em cadeia entre os 0% e os 0,2%. 

(Notícia em atualização)

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