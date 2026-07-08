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Penguin Random House compra Saída de Emergência

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A Penguin Random House adquiriu o grupo editorial português Saída de Emergência, detentor das chancelas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego. O valor do negócio não foi divulgado.

O verão está a trazer novidades ao mercado editorial. A Penguin Random House Grupo Editorial acaba de anunciar a aquisição do concorrente português Saída de Emergência, detentor das chancelas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego.

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