Penguin Random House compra Saída de Emergência

Mãe ministra, pai ex-banqueiro, filha advogada e "vice" do PSD: o trio Palma Ramalho
Bruno Faria Lopes
A Penguin Random House adquiriu o grupo editorial português Saída de Emergência, detentor das chancelas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego. O valor do negócio não foi divulgado.
O verão está a trazer novidades ao mercado editorial. A Penguin Random House Grupo Editorial acaba de anunciar a aquisição do concorrente português Saída de Emergência, detentor das chancelas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego.
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