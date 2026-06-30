Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

250 anos dos EUA

250 anos dos EUA: Os livros que ajudam a explicar o país

Pedro Henrique MirandaRicardo Santos 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Estes oito livros atravessam a história dos Estados Unidos da América através de personagens memoráveis, comentários sociais e viagens alucinantes.

De Moby Dick (1851), romance reeditado e redescoberto no século XX, a Beloved (1987), uma obra que fala sobre culpa, maternidade e sobrevivência, juntámos oito livros que ajudam a contar a história dos EUA.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos EUA América Jim Crow Harper Lee Segunda Guerra Mundial Califórnia Oklahoma Estados Unidos Simple Plan Nick Carraway Toni Morrison Terry Gilliam
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

250 anos dos EUA: Os livros que ajudam a explicar o país