Cinco livros para este maio

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Lançamentos recentes, estes títulos podiam ser lidos em qualquer altura do ano - mas antes cedo que tarde. Do crime islandês à maternidade, há temas latos e gratos.
Meio termo geográfico entre Roma e Nápoles, Scauri é uma pacata vila costeira que, se no verão é um íman de turistas, no inverno é um vazio até de ideias. E é neste destino que arranca a primeira sugestão literária para este mês, Quem Diz e Quem Cala. Nela, Lea Russo, advogada, é mãe de duas filhas, casada com Luigi, e acaba de chegar de um fim de semana em casa de uns amigos, na ilha de Ponza, quando pega num cigarro e no jornal. “Se não li a notícia da morte da Vittoria foi porque não leio obituários nem anúncios imobiliários antes de dormir.”