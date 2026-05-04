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Cinco livros para este maio

Lançamentos recentes, estes títulos podiam ser lidos em qualquer altura do ano - mas antes cedo que tarde. Do crime islandês à maternidade, há temas latos e gratos.

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Cinco livros para este maio
Ângela Marques 04 de maio de 2026 às 07:00
Chiara Valerio nasceu em Scauri, em 1978, e vive atualmente em Roma
Chiara Valerio nasceu em Scauri, em 1978, e vive atualmente em Roma DR

Meio termo geográfico entre Roma e Nápoles, Scauri é uma pacata vila costeira que, se no verão é um íman de turistas, no inverno é um vazio até de ideias. E é neste destino que arranca a primeira sugestão literária para este mês, Quem Diz e Quem Cala. Nela, Lea Russo, advogada, é mãe de duas filhas, casada com Luigi, e acaba de chegar de um fim de semana em casa de uns amigos, na ilha de Ponza, quando pega num cigarro e no jornal. “Se não li a notícia da morte da Vittoria foi porque não leio obituários nem anúncios imobiliários antes de dormir.”

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