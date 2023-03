Jerónimo Martins investiu 2.000 ME nos últimos três anos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afirmou esta quinta-feira que nos últimos três anos, o grupo investiu 2.000 milhões de euros em Portugal, Polónia e Colômbia, as três geografias onde opera.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Pedro Soares dos Santos falava na conferência de imprensa dos resultados de 2022, ano em que o lucro da Jerónimo Martins subiu 27,5% no ano passado, face a 2021, para 590 milhões de euros, e as vendas cresceram 21,5% para 25.385 milhões de euros."Nestes três últimos anos, com a covid e guerra, gostava de deixar estes marcos: abrimos mais de 1.000 lojas" e "criámos 15.500 novos empregos", disse o gestor, recordando que o grupo opera na Polónia, Colômbia e Portugal.Neste período, a Jerónimo Martins realizou investimentos de "2.000 milhões de euros" e "pagámos prémios aos colaboradores do grupo de "mais de 700 milhões de euros" nas três geografias.Portanto, "três anos de crise, três anos de dificuldade", sublinhou, enfatizando que neste período a empresa não deixou de investir e apoiar a comunidade.No ano passado, o grupo pagou 679 milhões de euros de impostos na Polónia, 148 milhões de euros em Portugal e 18 milhões de euros na Colômbia.